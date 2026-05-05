俄乌相继单方面宣布两天停火

afp_tickers

2 分钟

（法新社基辅4日电） 俄罗斯今天宣布，将于5月8日至9日对单方面对乌克兰单停火，期间时值莫斯科举行二战胜利日纪念活动，并威胁若乌克兰违反停火，将对基辅「大规模飞弹攻击」。

乌克兰也单方面宣布自5月6日起实施停火，并说指望乌军在俄罗斯的军事节日期间停火「简直无稽之谈」。

美国主导的俄乌和平进程陷入停滞，华盛顿目前将重心转向中东冲突。

据乌克兰官员声称，俄军今天在乌克兰多地攻击，造成9人丧生；同时，一架乌克兰无人机于深夜坠落在莫斯科（Moscow）高级住宅区的高楼建筑。

俄罗斯国防部于国营通讯平台MAX发文：「依据俄罗斯武装部队最高统帅普丁的决定，自2026年5月8日零时起至9日宣布停火。我方期盼乌克兰方面能相同行动。」

俄罗斯国防部说：「倘基辅当局试图实施破坏伟大卫国战争81周年胜利纪念活动的犯罪计画，俄罗斯武装部队将对基辅中心发动报复性大规模飞弹攻击。届时别怪我们没警告基辅所有市民与外国使馆人员必须尽速离开该市。」

俄罗斯每年都会于红场举办盛大的胜利日军事阅兵以纪念二战胜利。

另据乌克兰代表团人士告诉法新社，泽伦斯基稍晚抵达波斯湾国家巴林，与当地展开「安全合作」相关会谈。