俄二战胜利日前夕 俄乌大规模交火

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（法新社莫斯科8日电） 俄罗斯与乌克兰今天互相发动大规模攻击，使得莫斯科原本宣称配合二战胜利日纪念活动而宣布为期两天的单方面停火，如今形同虚设。

乌克兰总统泽伦斯基说：「俄方前线甚至连象徵性的停火举动都没有。」乌克兰空军在最近几小时内也回报击落56架无人机。

泽伦斯基在社群平台X发文：「正如过去24小时一样，乌克兰今天也会以同样方式作出回应。」

泽伦斯基说，俄罗斯向乌克兰各地发动「超过850次不同类型无人机攻击」，并对基辅前线位置发动逾140次打击。

俄罗斯国防部则表示，在克里姆林宫宣布两天单方面停火的首个夜晚，他们击落264架乌克兰无人机。

乌克兰批评俄罗斯的短暂停火只是为保护5月9日卫国战争胜利日阅兵的宣传手段。俄国将二战击败纳粹德国称为「卫国战争」，是总统普丁所重视的爱国日之一。

泽伦斯基先前提出自5月6日开始的对等停火提议，但未获回应。

随莫斯科近来加大对乌克兰的攻击，基辅也展开反击。

俄罗斯国防部反过来敦促基辅居民及外交人员离开基辅，并警告若乌克兰在停火期间发动攻击，俄方可能会采取报复行动。

俄罗斯国防部声明说：「我们再次提醒基辅的平民以及外国外交使团的工作人员务必要及时离开首都。」

英国外交部则表示，莫斯科的威胁「毫无根据、不负责任且完全没有道理」，并强调任何针对外交机构的攻击都将使战事进一步升级。

德国外长瓦德福（Johann Wadephul）接受彭博电视访问时表示，柏林不会撤回驻基辅使馆人员。

一名接近泽伦斯基的高层消息人士私下透露，泽伦斯基本周末也将「留在基辅」。