俄军绞肉机战术攻城掠地

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（法新顿涅茨克州10日电） 俄罗斯今年11月在乌克兰东部顿内茨克州大有斩获，即因俄军采用「绞肉机战术」，也就是先送囚犯等上战场当炮灰消耗乌军，之后再调动正规军攻城掠地。

呼号「歌德」（Goth）的乌克兰军官在乌东顿内茨克州（Donetsk）无奈地告诉法新社：「我们败给了炮灰。」俄军11月在顿内茨克州创下2022年3月以来最大的单月进展。

根据位于美国的独立机构「战争研究所」（Institute for the Study of War），俄军的进展是以惨重的伤亡换来的，估计夺取每平方公里就得阵亡53人。

歌德指出，俄军派遣一波又一波由男性组成的小队，直到乌军精疲力竭。

这个战术被广泛称之为「绞肉机」（meat grinder），大规模的运用首见于去年巴赫姆特（Bakhmut）战役。

寇特（Kurt）和他的乌军第28旅无人机小队正在托列茨克镇（Toretsk）附近执行任务，当地也面临俄军的步步进逼。

寇特说：「我们正在对抗人数比我们多4倍的部队，当中50%不过是炮灰，他们都是被俄国视为无用之辈的底层民众、蹲过苦牢的囚犯。」

无论如何，寇特说，他深信赢得战争的唯一办法就是徵募更多士兵，并指出：「我们非常感激国际援助，但是这不足以打胜仗。」