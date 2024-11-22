俄国采极音速飞弹攻击 泽伦斯基吁全球强烈回应

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（法新社基辅21日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天呼吁全球领袖强烈回应俄罗斯动用新世代极音速飞弹攻击，他说这是俄乌战争「规模和残酷性」的重大升级。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）证实对乌克兰的第聂伯罗市（Dnipro）试射新型极音速中程飞弹。

泽伦斯基在加密通讯软体Telegram发布声明指出：「这场战争的规模和残酷性已明显且严重升高。」

蒲亭发动这次攻击是回应乌克兰朝俄罗斯领土发射西方供应的火箭，同时暗示这种新型武器可能在未来攻击中装配核弹头。

泽伦斯基说，这是「俄罗斯根本不想要和平的最终证据」。他也批评全世界对此未做出强烈反应，并警告其他国家也可能成为蒲亭的目标。

他说：「世界必须做出回应。目前全世界并无强烈回应。」

他说：「你们必须回应。我们必须施加压力。有必要促使俄罗斯实现真正的和平，这只有透过武力才可能达成。否则，俄罗斯将进行无情打击、威胁和破坏稳定，且不仅仅是针对乌克兰。」

白宫今天表示，俄罗斯应为乌克兰局势「每一次」升级受到谴责，包括引入北韩军队参战。

白宫发言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）告诉记者：「每次（局势）升级都源自俄罗斯。」她说，美国已警告莫斯科不要卷入「世界其他地区的另一个国家」。

尚皮耶矢言，即将卸任的总统拜登政府将在剩下数月任期内，持续「大量增加」对乌克兰的援助。

拜登本周批准乌克兰以美方供应的陆军战术飞弹系统（ATACMS）飞弹攻击俄国境内军事目标。关于美国的立场转变，尚皮耶并未置评。

她还表示，在蒲亭更新俄罗斯核政策后，美国没有理由修改自身核态势；她也谴责莫斯科「不负责任」的言论。

西方情报机构和乌克兰认为，至少1万名北韩军人正部署在俄罗斯，部分派驻在库斯克州（Kursk），以增强俄军军力。

尚皮耶称此为莫斯科「绝望」的证据。她说：「他们看到大量伤亡，所以现在转向朝鲜民主主义人民共和国请求军队支援。」（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）