俄国6月射逾5千架无人机袭击乌克兰 创开战来单月最高

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（法新社基辅/巴黎1日电） 法新社今天公布的分析显示，俄罗斯6月袭击乌克兰的远程无人机数量较5月增长37%，创下开战来单月最高纪录。此外根据智库数据，俄国已连续第3个月加快军事推进速度。

乌克兰空军资料显示，俄罗斯今年6月对乌国发射5438架远程无人机，创下莫斯科自2022年2月全面入侵乌国以来的单月最高纪录，而5月则是3974架无人机。

根据华府研究机构「战争研究所」（Institute for the Study of War）数据，俄军6月占领588平方公里的乌克兰领土，相形之下5月为507平方公里，4月为379平方公里，3月则是240平方公里。

除了战争最初几个月外，俄罗斯今年6月的军事推进程度仅低于去年10月（610平方公里）和11月（725平方公里）。

另一方面，俄罗斯地方首长指出，乌克兰无人机今天稍早袭击距离前线逾1000公里的俄国城市，导致3死35伤。

这是俄乌两国爆发长达3年多的冲突以来，俄罗斯领土所遭受最深入打击之一。

俄罗斯乌拉山脉地区城市伊热夫斯克（Izhevsk）与乌克兰战场相隔遥远，当地有多座武器生产设施，包括1间制造攻击无人机的工厂。