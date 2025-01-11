俄影子舰队油轮失去动力 德国派船拖离海岸防漏油

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（法新社柏林11日电） 德国今天急忙确保 一艘困在北岸外海的重载油轮不要横生枝节，努力把这艘故障船只拖离海岸以避免发生漏油，并称这艘油轮是俄罗斯违反制裁的「影子舰队」船只之一。

德国海上紧急情况中央司令部（Central Command for Maritime Emergencies）表示，这艘长274公尺的伊文汀号（Eventin）油轮载着近10万公吨的油品从俄罗斯驶往埃及时，途中引擎发生故障，失去动力。

这艘油轮昨天在沿岸水域漂移时，德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）谴责俄罗斯使用「破旧油轮」规避对石油出口的制裁，对欧洲安全构成威胁。

海上紧急情况中央司令部表示，3艘拖船已与伊文汀号连结，试图将油轮拖向东北方、远离海岸，让油轮到「较安全的」海域，那里「海域更大」。

海上紧急情况中央司令部说，由于海象恶劣，浪高达2.5公尺、风力也增强，已采取「安全措施」。

这艘油轮是在鲁根岛（Ruegen）外海失去动力，当时已驶进距海岸14公里内。

有关当局昨天说，数次空中监测未侦测到漏油情况，救援人员已向受困的船员提供无线电与手电筒。

海上紧急情况中央司令部今天凌晨表示，拖船要花上约8个小时航行约25公里，把伊文汀号拖到阿科纳角（Cape Arkona）东北方较安全的水域，预计上午10时左右就能抵达。

虽然这艘油轮悬挂巴拿马国旗航行，德国外交部称这艘船只与俄罗斯违反制裁的「影子舰队」有关联。

贝尔伯克说：「（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）坚决地部署一支生锈的油轮舰队，不只是为了规避制裁，一旦发生意外，还乐见波罗的海旅游业陷入停摆的情况。」

俄罗斯全面入侵乌克兰后，西方国家以制裁措施反制，祭出禁运令冲击俄罗斯石油产业，并禁止向在海上运油的船只提供服务。

因此，俄罗斯仰赖所有权不明或没有适当保险的油轮持续从事利润丰厚的石油出口。

美国智库大西洋理事会（Atlantic Council）表示，自俄乌战争爆发以来，俄罗斯「影子舰队」的船只数量爆炸性增加。

除了对俄罗斯石油产业直接采取行动，西方国家也制裁被认定属于影子舰队的个别船只。

欧洲联盟（EU）目前已制裁据信载运俄罗斯油品的70多艘船只。美国与英国昨天也对俄罗斯影子舰队中的180多艘船只设下限制。