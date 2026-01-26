俄罗斯影子舰队是什么？这类船舶如何运作？

（法新社巴黎26日电） 法国近日拦截一艘疑似属于俄罗斯「影子舰队」的油轮，再度引发外界关注这类船只，以下为法新所汇整的影子舰队船舶据称为规避西方制裁的运作方式、欧美反制措施及俄国回应。

●什么是影子舰队？

俄罗斯据报建立了一支由所有权不透明的老旧油轮组成的舰队，以规避欧盟、美国和七大工业国集团（G7）因俄国2022年全面侵略乌克兰而施加的制裁。

这些制裁奠基于对俄罗斯原油价格设定上限，藉此限缩莫斯科可用于战争的营收，此举让许多运载俄油的油轮无法取得西方的保险及航运系统服务。

欧盟列出598艘被禁止停泊欧洲港口及使用海事服务的船只；美国也列出183艘这类船舶，并主张有权在境外对其采取行动。

●影子舰队如何运作？

根据专家说法及欧洲议会（European Parliament）简报，影子舰队会隐藏船只所有权、确保管理船只的公司设在俄罗斯境外、悬挂权宜船旗或甚至假旗。

此外，有人观察到这些船只会关掉船舶自动识别系统（AIS），在海上「隐形」以进行船对船的俄油转运。

许多这类船舶已相当老旧，这意味着若遭扣押或因漏油事故被没收，船东承受的损失也有限。

经营「俄油追踪」（Russian Oil Tracker）计画的基辅经济学院（Kyiv School of Economics）指出：「运载原油的俄罗斯影子舰队船只最常使用的3种旗帜为假旗/不知名旗、狮子山、喀麦隆。」

根据基辅经济学院，这些船舶的管理公司则位于阿拉伯联合大公国、塞席尔、模里西斯、马绍尔群岛及其他地方。

基辅经济学院也表示：「印度仍是俄罗斯海运原油最大进口国，占俄国总出口4成。」

●各国采取何种反制措施？

美国本月初强化了对俄罗斯石油产业的制裁，包括影子舰队。

美军本月7日在北大西洋扣押1艘悬挂俄罗斯旗帜的油轮，白宫称该船只「因挂假旗而被认定为无国籍」。

根据政治新闻网POLITICO去年10月看到的欧盟外交政策文件，欧盟正考虑扩大登检俄罗斯影子舰队船只的权力。

法国海军22日在地中海登检一艘疑似属于俄罗斯影子舰队的油轮，英国表示为法方拦截行动提供追踪及监控支援。

●俄罗斯如何回应？

法国去年9月底扣押一艘名为「波拉卡」（Boracay）、据称悬挂贝南国旗且与俄罗斯有关的船只时，俄国总统普丁（Vladimir Putin）谴责此举为「海盗行径」。

美国本月初扣押前述油轮后，俄罗斯外交部警告这么做可能「导致军事与政治紧张进一步加剧」，并担忧「华府有意制造严峻的国际危机局势」。