俄罗斯油轮黑海漏油灾难浮现 数十海洋哺乳动物死亡

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（法新社莫斯科5日电） 俄罗斯一个海豚救援中心今天指出，自从俄罗斯油轮上个月在黑海发生漏油以来，已经发现数以十计海洋哺乳动物死亡。当局仍持续在致力遏制这场灾难。

两艘老旧油轮去年12月15日在克里米亚半岛（Crimea）与俄罗斯南部之间的克赤海峡（Kerch Strait）遭风暴袭击，其中一艘断成两截，另一艘搁浅，引发漏油。当局估计，约有2400吨重质燃料油外泄周遭海域。

俄罗斯的Delfa海豚救援中心表示，已经记录到61只鲸类动物死亡，其32只「最有可能」因这起漏油事件丧生。

鲸鱼、海豚、鼠海豚等水生哺乳动物都属鲸类动物。

Delfa在加密通讯软体Telegram发文指出：「从遗体情况判断，大部分的这些鲸类动物最有可能于这起灾难发生的前十天死亡。」

该救援中心表示，死亡的大部分是亚速海海豚（Azov dolphin）。这是一种外型类似海豚的港湾鼠海豚，不过在演化上更靠近白鲸和独角鲸。

俄罗斯紧急事务部今天表示，事件发生后持续致力清理油污，但「强风巨浪」已造成部分海滩受到污染。

塔斯社（TASS）报导，紧急事务部今天并表示，又在热门度假胜地阿纳帕（Anapa）和卡波肖湾（bay of Kapsel）外海发现两区浮油，其中后者长达2公里。