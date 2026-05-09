俄胜利日阅兵 普丁演说：俄军对抗北约所支持侵略势力

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（法新社莫斯科9日电） 俄罗斯总统普丁今天在年度胜利日阅兵典礼上发表强硬演说，强调在乌克兰的俄军正对抗由整个北大西洋公约组织（NATO）支持的「侵略势力」，并称俄方目标属正义之举。

俄罗斯当局向来以盛大阅兵庆祝苏联在第二次世界大战击败纳粹德国。然而，乌克兰近期发动一连串长程攻击，促使克里姆林宫（Kremlin）加强安全措施，并缩减今年的庆祝规模。

与往年相比，这次阅兵仪式的规模大幅缩减，是近20年来首次未展示军事装备。

此外，今年只有白俄罗斯、马来西亚及寮国领导人，还有斯洛伐克总理费佐（Robert Fico）预定出席，与去年多位国际政要参与的场面形成强烈对比，其中包括中国国家主席习近平。

在美国总统川普（Donald Trump）最后一刻呼吁下，俄乌两国同意于活动期间实施为期3天的停火。

普丁（Vladimir Putin）在阅兵演说中援引苏联的胜利历史，试图凝聚对俄军在乌克兰战事的支持。这场阅兵除俄军外，也有北韩士兵出席。

普丁指出，执行「特别军事行动」的军人「正对抗由整个北约集团支援并提供武装的侵略势力，尽管如此，我们的英雄仍持续向前推进」。

普丁还说：「我坚信，我们的事业是正义的。」