俄：150架乌克兰无人机攻击6州 莫斯科3机场暂停航班

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（法新社莫斯科28日电） 俄罗斯当局表示，昨天深夜至今天凌晨共击退近150架乌克兰无人机，莫斯科还因为这场大规模攻击，被迫暂停至少3座机场的航班。

俄罗斯国防部在Telegram发布消息指出，在午夜前的3个小时内，112架乌克兰无人机在6个州被「摧毁和拦截」。

莫斯科市长索比亚宁（Sergei Sobyanin）表示，另有33架飞往俄罗斯首都莫斯科的无人机被击落。

俄罗斯军方几乎每天都会宣布遭到乌克兰无人机攻击，但在如此短时间内如此密集的攻击倒是少见。

距离边界数百公里远的莫斯科并不常成为如此大规模攻击的目标，但最近几周，愈来愈多原定降落莫斯科的班机被迫转降他地。

联邦航空总署（Federal Aviation Administration）表示，已对莫斯科的谢瑞米提耶佛（Sheremetyevo ）、伏努科沃（Vnukovo）和茹科夫斯基（Zhukovsky）机场实施限制措施。

俄罗斯国防部表示，除莫斯科外，还有59架无人机攻击西南部的布扬斯克州（Bryansk）。库斯克（Kursk）、贝尔哥罗德（Belgorod）、图拉（Tula）、奥勒尔（Oryol）和卡路加（Kaluga）等州，亦遭到无人机袭击。