瑞士成年人HPV疫苗接种存在缺口

研究显示，瑞士成年人HPV疫苗接种存在缺口。 Keystone-SDA

根据一项最新调研，瑞士仅四分之一的成年人接种了针对性传播疾病人乳头瘤病毒(human papillomavirus，以下简称HPV病毒)的疫苗。

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瑞士通讯社 其他2种语言 English en Study finds gaps in HPV vaccination of adults in Switzerland 更多阅览 Study finds gaps in HPV vaccination of adults in Switzerland

Deutsch de Studie zeigt Lücken bei HPV-Impfung von Erwachsenen 原版 更多阅览 Studie zeigt Lücken bei HPV-Impfung von Erwachsenen

苏黎世大学日前宣布，此前，关于成年人HPV疫苗接种率的数据十分有限。一项约3850人参加的全国性调研提供了实际接种率的新数据。

HPV病毒是引发各类癌症的元凶，而针对性疫苗被认为非常有效。自2007年起，瑞士便建议11-26岁的女孩及年轻女性接种；在男孩及年轻男性人群中的推广则从2015年开始。

研究显示，18-45岁瑞士成年人已接种至少一剂HPV疫苗的比例达到27%。

接种情况因年龄及性别差异巨大

然而，不同人群接种率差距显著。18-26岁人群接种率接近59%；27-45岁人群仅约16%。两性之间也存在不平衡现象：接种过至少一剂疫苗的女性比例略低于43%；而该比例在男性群体中仅为12%左右。

研究同时指出，对疫苗的了解及医疗建议是影响接种的决定性因素。

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一个人是否接种疫苗，关键在于其对HPV及疫苗接种的了解程度。研究人员将受访者分为三类：在对相关信息了解充分的群体中，接种率约为41%；持怀疑态度的群体接种率跌至14%以下；而了解甚少的人群接种率仅为8%。

研究报告第一作者Kyra Zens在新闻稿中提到：“研究结果表明，人们的接种决定会因为个人认知水平及其对风险的评估而产生巨大差异。”

医疗建议也是关键因素之一。超过半数未接种人群表示从未从医生处获得接种建议。与此同时，接种率提高仍具极大潜力：在认知充分的人群中，约60%的未接种者表示仍会考虑接种疫苗。苏黎世大学研究人员称，即便在认知不足的群体中，也有一半的人对接种疫苗持开放态度。

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