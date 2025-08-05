全球塑胶公约谈判登场 180国致力弭歧见解全球危机

afp_tickers

2 分钟

（法新社日内瓦5日电） 全球塑胶公约新一轮谈判今天在瑞士日内瓦登场，联合国环境规划署执行长安德森敦促来自180国谈判代表缔结具里程碑意义的公约，以消除这种对生命造成危害的废弃物。

为期10天的全球塑胶公约谈判于今天展开，厄瓜多外交官瓦迪维索（Luis Vayas Valdivieso）说：「我们正面临一场全球危机。」

瓦迪维索说：「塑胶污染正破坏生态系统，污染我们海洋和河川，威胁生物多样性，危害人类健康，对最脆弱群体造成不公平影响。」 全球塑胶公约历经3年谈判后，因产油国阻挠而未能达成共识，去年12月在韩国釜山陷入僵局。

主导当前新谈判尝试的关键人士坦言，不预期谈判能够一帆风顺，但坚称协议近在咫尺。

联合国环境规划署（UNEP）执行长安德森（Inger Andersen）告诉法新社：「自釜山会谈以来，我们进行了广泛外交协调。」

这次会谈由联合国环境规划署主办。安德森表示，不同地区与利益团体间的对话已带来动能。

各国于2022年同意，将于2024年底前找到解决全球塑胶危机的办法。然而，本来应该是达成具法律约束力文书的最后一轮谈判，去年在釜山功亏一篑。

有一类国家寻求制定更具雄心的协议，以限制生产并淘汰有害化学品。但产油国为主的另一派则反对限产，只希望聚焦于塑胶废弃物处理。

瓦迪维索强调，一项有效、公平且雄心勃勃的协议近在眼前。

他昨天表示：「我们的路径和立场可能不同，但我们的目的地相同。我们齐聚一堂，是因为我们相信共同的理念：一个没有塑胶污染的世界。」