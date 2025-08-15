全球塑胶公约谈判破局 减产未达共识

（法新社日内瓦15日电） 本月初开始在瑞士日内瓦举行的「全球塑胶公约」新一轮谈判宣告破局。与会代表今天指出，各国未能就缔结全球第一个具法律约束力公约来应对塑胶污染达成共识。

来自185国的代表直到谈判最后期限已过，昨晚仍挑灯夜战，最终仍无法达成共识。希望采取诸如塑胶减产等大胆行动的国家，与更侧重严格管理塑胶废弃物的产油国相持不下。

对谈判破裂深感失望的一些国家同时表达已为未来的谈判做好准备。截至目前3年期间进行6轮谈判均未能达成协议。

法国生态转型部长潘尼耶-胡纳歇（Agnes Pannier-Runacher）谈到她失望又生气，表示有少数国家「受短期经济利益驱使」，不让此一志向远大公约过关。

由欧洲联盟（EU）、英国、加拿大及许多非洲跟拉丁美洲国家组成的「雄心壮志联盟」（High Ambition Coalition）希望看到减少塑胶生产，以及逐步淘汰塑胶使用的有毒化学物质等内容载诸公约。

但沙乌地阿拉伯、科威特、俄罗斯、伊朗和马来西亚等产油国为主国家组成的「志同道合集团」（Like-Minded Group）希望限缩公约管辖范围。

部分国家呼吁未来举行第7轮谈判。欧盟称最新版草案是「重启协商的良好基础」，南非也坚称「磋商不能止步于此」。

1000多名各国代表参加的「全球塑胶公约」第6轮谈判5日起在日内瓦召开，结果与去年底在韩国釜山举行的第5轮谈判一样地以破局收场。