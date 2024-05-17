全球珊瑚礁白化扩大又加深 扩及62国家与地区

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（法新社华盛顿16日电） 科学家今天说，美国当局上月示警的全球珊瑚礁大量白化情况正不断扩大且加深，受影响的国家与地区达到62个。

美国国家海洋暨大气总署（NOAA）表示，在海洋温度创纪录的情况下，自2023年2月以来，有62个国家和地区出现珊瑚白化现象，比4月的警告还多9个。

法新社报导，NOAA珊瑚礁观测计画（Coral Reef Watch program）协调员曼泽罗（Derek Manzello）在记者会中表示：「这种现象的规模和影响仍在不断扩大…没有气候变迁，这种情况就不会发生。」

曼泽罗说，自NOAA于4月15日发出警告以来，印度、斯里兰卡和印度洋的查哥斯群岛（Chagos islands）又有新的珊瑚受损报告。

这波正在发生的大规模珊瑚白化事件是全球纪录上的第4次，先前3次发生在1998年至2017年期间。

据NOAA资料，过去12个月间，世界上约有60.5%的珊瑚礁经历了白化程度的高温，创下历史纪录。

曼泽罗说，随着夏季海洋持续升温，亚洲各地及墨西哥、贝里斯（Belize）、加勒比海地区与美国佛罗里达州附近的珊瑚礁可能会进一步白化。

目前澳洲附近的大堡礁（Great Barrier Reef）已经白化，泰国的珊瑚也受到影响。

珊瑚白化的后果深远，不仅影响海洋健康，也波及民众生计、粮食安全和地方经济。

严重或长期的热压力会导致珊瑚死亡；不过，如果温度下降，并减少过度捕捞与污染等其他压力因素，珊瑚就有可能恢复。（译者：纪锦玲）