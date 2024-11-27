全球4大地缘政治热点怎拆弹 2025看川普

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（法新社巴黎27日电） 随着中东及俄乌战火延烧，亚洲局势也日益紧张，未来一年这些都将考验着美国候任总统川普（Donald Trump）在地缘政治的战略。

●台湾与中国

综观亚洲各地，台湾一直以来都是全球冲突的潜在引爆点。中国宣称台湾是其领土的一部分，并称不排除以武力夺取台湾的可能性。

美国是台湾最重要的支持者，也是最大的武器供应国，但和其他多数国家一样都未与台湾建立正式的外交关系。

明年1月将接任美国总统的川普（Donald Trump），预计将任命对中国持强硬立场的卢比欧（Marco Rubio）担任国务卿，预期美中关系将更加紧张。

同时，川普新政府的准国家安全顾问瓦尔兹（Mike Waltz）已宣称，美国与中共正处于「冷战」之中，并称美国必须从俄乌战争中吸取教训，在面对中国时坚定支持台湾。

●中东地区

距离巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）去年10月7日攻击以色列已超过1年，中东地区恐陷入区域性冲突。以色列正在对加萨走廊（Gaza Strip）展开致命的报复行动，先前也和伊朗支持的黎巴嫩真主党（Hezbollah）作战，直到今天以黎才正式停火。

川普点名将派坚定支持以色列的政治人物赫克比（Mike Huckabee）出任美国驻以色列大使。

安全谘询公司勒贝克国际（Le Beck International）主管霍洛维兹（Michael Horowitz）说，川普矢言「结束战争」，但看来无意对以色列提出要求，「加萨地区的冲突恐陷僵局，以色列可能祭出新的军事方案，将军队留在加萨地带，并在政治解决方案毫无展开迹象时，就宣称冲突已结束」。

●乌克兰

自俄罗斯2022年2月全面入侵以来，乌克兰仍在奋力抵御。基辅当局面临兵力短缺并仰赖西方国家军援，而俄军持续在乌东地区推进，并获其盟友北韩军队的支持。

美国大选前，一项美国对乌军援已被川普所属的共和党议员拖延近1年，川普的胜选推升美国停止军援乌克兰的可能性。

川普在竞选期间曾自称能在「24小时内」结束俄乌战争，他提名的国安顾问瓦尔兹本月24日呼吁俄乌谈和，「我们需要恢复吓阻力、重拾和平，并率先阻止俄乌局势升级，而非被动回应」。

●北韩

平壤今年以来多次试射弹道飞弹，与南韩的关系趋于紧张，同时强化了与莫斯科的关系。北韩今年6月与俄国签署一项防务合作协议后，随即派出1万名军人协助俄军攻打乌克兰。

美国智库卡内基国际和平基金会（Carnegie Endowment for International Peace）高级研究员特蒂斯基（Fyodor Tertitskiy）说：「北韩将要求莫斯科提供军事技术作为回报，涵盖无人机防御系统到弹道飞弹的一切…这些举动暗示，我们应为北韩前所未见的行动做好准备。」

华府智库布鲁金斯研究所（Brookings Institution）高级研究员吕寅晔（Andrew Yeo）则指出，北韩与南韩之间的紧张局势一再升温，并称俄国若进一步强化北韩军力，「美国及其欧洲、亚洲盟友势必得就东北亚地区迈入更不稳定以及可能恶化的局势做好准备」。