共和党全国代表大会将登场 预估约5万人参加

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（法新社密尔瓦基15日电） 美国前总统川普13日造势遇袭受伤后，共和党今天起为期4天在密尔瓦基举行全国代表大会，相关单位预估将有5万人参加，并强调会加强现场维安措施。

以下是法新社整理密尔瓦基这场共和党全国代表大会（Republican National Convention）、选前最重要政治活动之一的几项关键统计数字。

● 5万人参加

在川普（Donald Trump）造势遇刺前规划活动的市府官员表示，这场在密尔瓦基市中心第一服务广场（Fiserv Forum）举行的共和党全国代表大会，预料会有5万人参加。

某些人会基于安全因素不参加全国代表大会，也有人会因此更热衷，因此参加人数可能会有所波动。

参加民众中有2400人是共和党代表，这些党代表将正式提名共和党的总统和副总统候选人。

共和党全代会因川普遇袭而备受关注，来自世界各地数以千计的媒体记者将前往这场盛会进行采访和报导。

当地观光促进会「拜访密尔瓦基」（Visit Milwaukee）表示，他们准备至少1万5000份资料袋给参加这项活动的媒体记者。

● 维安和枪枝

美国特勤局（U.S. Secret Service）今天坚定地表示，该局已对共和党全国代表大会的维安「全面准备就绪」，即便日前发生川普遭暗杀未遂事件，他们也不会改变原有的维安计画。

协调共和党全代会维安事务的特勤局人员吉布生－奇奇诺（Audrey Gibson-Cicchino）告诉记者说：「我们已做好充分准备，并制订了全面性安全计画，我们已准备就绪。」他相信这次活动将受到「最高维安层级」的保护。

其他安全部队也将待命，随时处理包括群众抗议在内的任务。

根据「密尔瓦基哨兵日报」（Milwaukee Journal Sentinel），密尔瓦基周遭地区多达4500名警力，将协助密尔瓦基警方进行维安。

共和党全代会举行期间，会场还会划设「无人机禁航区」，进一步确保活动维安。

根据威斯康辛州州法，在特勤局执行任务的区域以外，民众仍然可以持有枪枝。

● 募得资金

共和党全代会的主办单位发布新闻稿表示，目前为止已为这场活动募集8500万美元（约新台币27亿6931万元）。

根据主办单位，募得的资金将用来支付场地租借费用、运输费用，以及开闭幕仪式等费用。

● 经济影响

在川普遇袭前，「拜访密尔瓦基」预估，在密尔瓦基市举行的共和党全国代表大会，可望使该市受惠至少2亿美元（约新台币65亿元）「直接、间接及（活动）衍生的」支出。

这些支出将包括旅馆、餐厅及车辆租赁等。这场活动也有助提升当地商家的客流量。

● 红蓝白3色气球

「拜访密尔瓦基」在社群网站Ｘ发文说：「没有气球就不算是全国代表大会。」

现场准备了超过10万颗代表美国国旗颜色的红、白、蓝3色气球。这些气球预计将在18日共和党正式提名川普为候选人的当下全数释放。