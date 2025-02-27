从1935年开始：传向世界的瑞士之声

3 分钟

瑞士资讯SWI swissinfo.ch成立于1935年，建立的初衷是为海外瑞士人提供客观信息，同时作为“自由之声”向海外传递瑞士的民主价值。今天，瑞士资讯SWI swissinfo.ch仍一如既往履行着这一使命，向海外瑞士公民发布关于祖国的所有重要信息。

相关内容

作为瑞士广播电视集团(SRG SSR)的国际在线信息服务平台，瑞士资讯SWI swissinfo.ch持续围绕全球问题和瑞士的世界角色进行独立深入的报道。通过国际比较和瑞士视角，我们推进着跨文化对话和对不同立场的全面理解。

瑞士高质量的全球新闻报道

我们的目标受众是那些希望获得清晰可靠信息，以便更好了解全球背景的国际读者。我们的报道将瑞士与世界相连，同时也连接起联合国承认的195个主权国的所有读者。

由于出色的新闻质量，瑞士资讯SWI swissinfo.ch的报道每周会被46种不同语言引用多达80次-我们的资讯不仅是外交机构和驻外记者可靠的消息来源，而且还被其他领域广泛转载。

独立为本

作为瑞士广播电视集团SRG SSR海外信息服务(swissinfo、tvsvizzera.it、TV5-Monde、3SAT)的组成部分，我们在履约协议、《联邦广播电视法》(RTVA)和广播电视集团授权的框架内，履行为国际受众提供新闻服务的职责。我们的经费一半来自联邦资金，另一半来自广播电视收听收视费。

我们独立于任何政治和经济利益的影响，注重报道深度，关注至关重要的话题。

为海外瑞士人量身定制的资讯服务

我们与海外瑞士人组织(ASO)通力合作，让世界各地的瑞士公民都能阅读瑞士资讯SWI swissinfo.ch的内容，为他们提供量身定制的最新报道。我们的SWIplus应用程序尤其便于他们在充分知情的情况下参与民主进程。

通过可靠独立的报道，我们促进自由观点的形成，并巩固政治参与的根基。我们由此也成为海外瑞士公民了解祖国的首选信息参考。