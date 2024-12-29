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军事统治3年后 查德举行三合一选举

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（法新社恩加米那29日电） 非洲国家查德经过3年军事统治后，今天举行国会、省级与地方三合一选举，政府将这视为政治过渡的最后阶段，但反对派指控选举存在舞弊行为，表明抵制并呼吁选民拒绝投票。

反对派抵制选举，为查德总统马哈马特（Mahamat Idriss Deby Itno）阵营的候选人铺平胜选道路。

反对派前总理马斯拉（Succes Masra）昨天在社群媒体脸书（Facebook）直播时呼吁选民「最好待在家里」，并谴责「建立在谎言和选举舞弊上」的制度。

他说：「捏造的（选举）结果早存在电脑里了。」

投票所于当地时间29日上午6时至下午6时开放，约800万名登记选民将前往投票，还有百位外国观察员和不同政党的代表监看。

如同之前的选举，士兵、警察与游牧民族昨天已先开始投票。

马哈马特政府将这场选举，视为查德过渡至民主统治的关键阶段。

现年40岁的马哈马特，是在他的父亲、查德前总统德比（Idriss Deby Itno）于2021年过世后开始掌权，出任临时总统。德比曾以铁腕方式统治这个贫穷的非洲沙赫尔地区（Sahel）国家长达30年。

马哈马特今年5月赢得总统大选，正式获得5年总统任期。然而这场选举具有争议，反对派候选人指控选举有舞弊情事。

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