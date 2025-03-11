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冰球传奇明星强悍球风 激发加拿大坚强态度对抗川普

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（法新社渥太华10日电） 加拿大冰球传奇明星侯艾以其侵略性的打法闻名，他的这套激进打法和战斗精神，激发加拿大在对抗美国总统川普时展现出不退让、坚定而强硬的态度。

在冰球比赛中，架拐子并不罕见，但这和冰球有史以来最伟大的球员之一侯艾（Gordie Howe）密切相关。

许多人眼中的「冰球先生」侯艾，在争球时因用手肘去撞开对手而恶名昭彰。

即将卸任的加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）9日在渥太华的告别演说中，对欢呼的自由党（Liberal Party）支持者说：「我们是一个能够在适当时机采取外交手段的国家─但在必要时，我们也会奋战到底：手肘抬起来！（Elbows up！）。」

人们纷纷站起来，高呼「手肘抬起来」回应。

这句口号在网路上愈来愈流行，多伦多出生的喜剧演员迈尔斯（Mike Myers）8日在美国综艺节目「周六夜现场」（Saturday Night Live）的片尾字幕时嘴里默念了这句口号后，它的影响力更进一步提升。

杜鲁道在演讲中示警，加拿大面临来自川普的「生存挑战」。川普曾多次谈到要吞并加拿大，并加徵可能摧毁加拿大经济的贸易关税。

2016年去世的侯艾生前曾说：「如果有人用球杆砍击我，我会抓住他的球杆，把他拉到我身边，用手肘击打他的头部，给他狠狠一击。」

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