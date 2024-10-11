凯特王妃化疗后首次公开活动 慰问舞蹈班惨案家属

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（法新社伦敦10日电） 英国肯辛顿宫（Kensington Palace）宣布，凯特王妃（Catherine Princess of Wales）自结束癌症化疗疗程后，今天和威廉王子（Prince William）一起首次公开活动。

肯辛顿宫说，伉俪二人访问英格兰西北小镇南港（Southport），「向当地社区表达支持之意，也倾听当地人如何（从7月的持刀攻击事件中）团结起来」。

7月29日南港镇一个儿童舞蹈班举行以流行乐天后泰勒丝为主题的活动时，发生持刀攻击事件，导致3名孩童丧生，以及8名儿童和2名成人受伤。

凯特和威廉也会见当天参与紧急救援的人员。

凯特和威廉办公室声明指出，夫妇俩倾听「他们对这起惨案的因应经验，以及对他们心理健康带来的影响」。

凯特稍早也会见受害者家属，她并告诉紧急救援人员，「家属们非常感谢你们那天所提供的援助」。

据「英国国内报业协会」（PA）， 凯特表示：「我代表他们（家属）感谢你们。」

据报导，一些与会人员感到情绪激动，凯特在远离镜头下给他们拥抱。

威廉对救援人员说：「你们都是英雄。请务必照顾好自己，慢慢来，别急着回去工作。」

肯辛顿宫声明说，确保紧急救援人员在创伤事件后能获得长期心理健康照护，是威廉「最关心的事」。

今天活动的影片显示，凯特穿着一件棕色长外套抵达南港镇社区中心；先前她先私下会见了受害者家属及当天受伤的舞蹈老师。

「英国国内报业协会」表示，她和威廉与3个家庭各相处了大约半个小时，延迟了45分钟才到达社区中心。（译者：纪锦玲)