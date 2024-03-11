凯特王妃术后首张官方照疑遭修改 多家媒体撤下

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（法新社伦敦10日电） 法新社和其他新闻机构今天撤下英国王妃凯特（Kate）自接受腹部手术以来发布的首张官方照片，理由是照片被发现遭到窜改。

现年42岁的凯特自今年1月29日出院以来，主要在伦敦西部温莎（Windsor）家中休养。她的丈夫威廉王子（Prince William）是英国王位继承人。

英国王储与王妃官邸肯辛顿宫（Kensington Palace）为纪念英国母亲节而发布的照片显示，凯特身穿牛仔裤、毛衣和深色夹克，笑着坐在花园椅子上，周围是她的3个孩子乔治王子（Prince George）、夏绿蒂公主（Princess Charlotte）和路易王子（Prince Louis）。

发布在社群媒体平台X上的照片附带贴文写道：「谢谢大家过去两个月的善意祝福和持续支持。」

署名C代表凯瑟林（Catherine，凯特本名）的贴文还写道：「祝大家母亲节快乐。」

官方声明表示，这张照片是威廉「本周稍早在温莎」拍摄。

然而，包括法新社在内的多家新闻机构后来因照片曾遭窜改的疑虑，撤下了这张照片。

法新社在写给客户的说明中表示：「肯辛顿宫今天发布有关凯特和孩子们的新闻资料被揭露曾遭修改，因此已从法新社系统撤下。」

这张照片是王室自凯特今年1月16日在伦敦医院（The London Clinic）住院接受腹部手术后发布的第1张官方照片。（译者：林沂锋/核稿：曾依璇）