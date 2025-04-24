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出售协防台湾等军事情报给中国 美陆军士官被判7年徒刑

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（法新社华盛顿23日电） 一名美国陆军情报分析员因向中国提供敏感国防资讯，包括保卫台湾、美军武器系统及军事战术和战略等机密文件，今天被判处7年徒刑。

拥有最高机密安全许可的美国陆军中士舒兹（Korbein Schultz）2024年3月在位于肯塔基州与田纳西州交界的坎贝尔堡（Fort Campbell）军事基地遭逮捕。 根据美国司法部声明，舒兹去年8月认罪泄露至少92份美军敏感文件后，如今已遭判刑。 他承认的罪名包括共谋取得和泄漏国防资讯、未经许可输出国防物品相关技术数据、未经许可密谋输出国防物品以及贿赂公职人员等指控。

美国联邦调查局（FBI）局长巴特尔（Kash Patel）在声明中表示：「这次判刑是对叛国者的严正警告：你将为此付出高昂代价。」

根据起诉书，舒兹向一名住在香港的个人提供数十份美军敏感文件，他认为此人与中国政府有关联。

根据美国司法部，他因提供这些敏感资料而获得4.2万美元（约新台币137万元）的报酬。他交出的文件中有一份讨论美国陆军从俄乌战争中学到的教训，并将应用于保卫台湾。

其他文件讨论中国军事战术和备战情况，以及美国在韩国和菲律宾的军事演习和部队。

美国司法部长邦迪（Pam Bondi）今天表示，司法部将「持续防范中国针对我国军事的行动，并确保泄漏军事机密的人都会在监狱服刑多年」。

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