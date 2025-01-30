前美参议员梅南德兹涉贪 被判11年徒刑

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（法新社纽约29日电） 前美国联邦参议员梅南德兹（Bob Menendez）因涉收受金条等贿赂，为埃及和纽泽西州的商人输送利益，今天被判处11年有期徒刑。

梅南德兹去年7月已被定罪，今天联邦地区法官史坦（Sidney Stein）在曼哈顿（Manhattan）法院听审会中宣判刑期。

史坦在宣读判决时表示：「在某个时间点…你迷失了方向。与其为公众利益打拚，反而变成为自己的利益打拚。」

美国联邦调查局（FBI）探员之前突击搜查梅南德兹夫妇的纽泽西州住家，查获近50万美元（约新台币1600万元）的现金，以及价值约15万美元的金条与一辆宾士（Mercedes-Benz）豪华敞篷车。

梅南德兹的妻子纳丁（Nadine）也已遭起诉。她正接受乳癌治疗，将个别受审。

法官下令梅南德兹今年6月6日开始服刑，让他能出席妻子3月展开的贪腐案审判。

现年71岁的梅南德兹为民主党人，代表纽泽西州，在参院任职18年半，曾是深具影响力的参院外交委员会（Senate Foreign Relations Committee）主席；去年7月，他被控的16项重罪全部成立，包括收贿、诈欺、非法担任外国代理人等，成为首位非法担任外国代理人的美国联邦参议员。

他随后于去年8月辞去参议员职务。（译者：纪锦玲）