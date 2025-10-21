前FBI局长柯米控川普报复 请求法院撤销重罪指控

（法新社华盛顿20日电） 美国前联邦调查局（FBI）局长柯米（James Comey）今天请求联邦法院撤销对他提出的重罪指控，理由是这些指控是出于总统川普（Donald Trump）的「私人恩怨」。

现年64岁的柯米是着名的川普批评者，他表示，针对他的案件是「报复性与选择性的起诉」，应予以撤销。

柯米遭控向国会做不实陈述与妨碍国会程序，他本月对这两项指控均不认罪。

最近几周，有3位直言不讳批评川普的人遭起诉，柯米是其中第一个，外界普遍认为这是针对川普政敌的报复行动。

曾成功起诉川普的纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）本月遭起诉，被控一项银行诈欺罪以及一项向金融机构做不实陈述罪。

另一名川普的批评者、前国家安全顾问波顿（John Bolton），上周遭控18项传送与保留机密资讯的罪名。

柯米的律师团在向维吉尼亚州联邦地区法院提交的文件中表示，对柯米的起诉是「联邦政府极其严重的滥用权力」。

他们说：「美国宪法赋予个人反对政府的权利，同时禁止政府因个人受保护的言论而进行报复。」

他们又说：「总统川普是出于私人恩怨，并因柯米先前经常批评总统任职期间的作为，而命令司法部对柯米提出起诉。」

柯米的律师团指出，这些指控是由川普亲自挑选的联邦检察官提出，而前任检察官曾拒绝继续审理此案。

柯米的起诉源自于他2020年向联邦参议院委员会提供的证词，涉及他主导调查川普总统竞选团队成员是否曾与莫斯科当局勾结，以试图影响2016年总统大选。

柯米遭控曾不实声称，他未曾授权其他FBI人员匿名向媒体提供消息。如果遭定罪，他将面临最高5年有期徒刑。