加剧南加州大火强风来袭 气象员说很危险

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（法新洛杉矶20日电） 饱受大火摧残的美国南加州今天遭遇危险强风来袭，气象预报员警告，已被可怕烈焰蹂躏的南加州地区，正面临「极为严重」的危险情况。

洛杉矶地区1月7日起窜烧的大火已造成至少27人死亡，消防员继续致力扑灭这场烈焰浩劫，总计洛杉矶地区约4万英亩（约1万6000公顷）的范围已夷为焦土。 然而，导致最初大火蔓延的飓风等级强风再次来袭，恐造成更多的危险。

若干地区测得的风速高达每小时88英里（142公里），预报员表示，这些地方的强风可能再度结合极度干燥的天气，恐导致火势进一步迅速蔓延。

美国国家气象局（National Weather Service）气象学家柯恩（Ariel Cohen）表示：「我们预期，这将继续在整个地区造成极为严重的火灾天气情况。任何形成的火灾都可能爆发性地蔓延。因此这是相当危险的情况。」 官员表示，本月稍早时他们因准备不足而遭受抨击后，已预先部署发动机和消防队员至风险区。 洛杉矶市长巴斯（Karen Bass）告诉记者：「我相信，我们将在接下来几天对于可能发生的最坏情况做好万全准备，并期盼我们根本不会遇到。」

截至今天，灾情范围最大的洛杉矶郊区高级社区「太平洋断崖」（Pacific Palisades）火势有59%已获得控制，目前受疏散令影响的区域已经缩小。

烧毁洛杉矶郊区艾塔迪那（Altadena）大片地区的「伊顿大火」（Eaton Fire），目前有87%的火势已获得控制。