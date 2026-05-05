加国分离主义者提交连署 寻求亚伯达省独立公投

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（法新社艾德蒙顿4日电） 加拿大西部亚伯达省的分离主义者今天向选举官员提交数箱文件，表示其中包含超过30万名支持者的签名，数量足以在这个石油资源丰富的省分强制举行一场独立公投。

数以百计喧闹的群众今天挥舞着蓝色的省旗，当分离主义领袖席维斯特（Mitch Sylvestre）将请愿书送交亚伯达省选举局（Elections Alberta）时，现场响起欢呼声。

席维斯特向法新社表示：「我们和加拿大其他地方不一样。我们是百分之百的保守派。我们正被一群想法与我们不同的自由党人士统治。」

他说，「他们正试图关闭我们的产业」，指的是亚伯达省利润丰厚的石油产业。

在这个拥有500万人口的省分，支持独立的阵营数十年来一直处于边缘地位，但这场运动近几个月来步伐加快，比以往任何时候都更接近启动公投。

民调显示，分离主义者的支持率约为30%，但即使联邦主义一方在可能的公投中获胜，双方领袖都表示，这个过程已永久地改变了加拿大。

联邦派活动人士、亚伯达省前副省长卢卡札克（Thomas Lukaszuk）对此深感忧虑。他站在省议会大楼外告诉法新社，他现在很难直视身后飘扬的蓝色省旗，称这面旗帜已被分离主义者盗用。

卢卡札克说：「它代表了我们大多数亚伯达人和加拿大人所不认同的东西。这是一种叛国行为。」他童年时与家人逃离共产主义波兰而来到加拿大。

正在领导亚伯达省「永远的加拿大人」（Forever Canadian）运动的卢卡札克表示，持续进行的分离主义运动得到了右翼省长戴思敏（Danielle Smith）的帮助，她寻求与美国总统川普的共和党建立更紧密的关系。

卢卡札克指出，来自华府的默许支持，包括几次国务院的会晤，也对这场分离主义运动有所助益。

他告诉法新社：「这些分离主义者并非民选官员。他们只是居住在亚伯达省的加拿大公民，但他们实际上组成了代表团，并受到美国政府最高层的接见。这对他们来说必定是非常大的鼓舞。」

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）今年1月也曾引发加拿大人的愤怒，当时他表示亚伯达省和美国将成为「天作之合的伙伴」。