加国安大略省撤销禁止美国企业参与政府合约禁令

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（法新社渥太华3日电） 美国暂停对加拿大商品课徵关税后，加拿大经济引擎安大略省（Ontario）今天取消禁止美国公司竞标该省利润丰厚的政府合约的计划。

安大略省省长福特（Doug Ford）在X上写道：「我们暂时避免可能严重损害我们经济的关税，从而有时间进行更多谈判，让头脑冷静。」

福特说：「随着美国暂停关税，安大略省也将暂停报复措施。」

福特今天上午一度宣布禁止美国公司竞标价值数以百亿美元计的加拿大合约，还说他将撕毁与马斯克（Elon Musk）价值1亿加元的「星链」（Starlink）网路服务合约。

根据安大略省去年11月签署的合约，「星链」将为偏远社区1万5000个符合条件的家庭与企业提供高速网路服务。

不过福特也说：「毫无疑问，加拿大与安大略省将继续面临关税威胁。」

福特表示：「只要我们与最大贸易伙伴的贸易关系仍悬而未决，我们就会持续看到许多潜在计画遭到冻结，已在进行中的计画面临风险。」

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）今天与美国总统川普通话后表示，美国对加拿大课徵关税的措施将暂缓实施30天，川普随后也证实上述消息。

川普曾于1日宣布，将自明天起将对加拿大所有产品徵收25%的关税，但能源出口的关税为10%。