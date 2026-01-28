加国总理卡尼：跟美国打交道 「没有正常可言」

（法新社多伦多27日电） 加拿大总理卡尼（Mark Carney）今天在国会被问到处理与美国总统川普的关系时说，目前与美国打交道「没有什么是正常的」。

卡尼自上周出席世界经济论坛（WEF）后返回渥太华，他在论坛中指出，由美国领导数十载、以规则为基础的国际秩序，正历经一场『断裂』。

他同时提醒「中等强权」不要指望「遵从」就能避免大国侵略。他的演说在加拿大获得罕见的跨党派称赞。

反对派领袖、保守党党魁博励治（Pierre Poilievre）赞扬卡尼的演讲「构思精巧、论述动人」。

「魁人政团」（Bloc Quebecois）党魁布朗谢（Yves-Francois Blanchet）则表示，这番谈话「令人宽心，亦充满愿景」。

但是，布朗谢今天在国会新会期之际，就美国总统川普加诸关键经济领域的产业关税也提出质疑。布朗谢询问与卡尼与美国的谈判是否「正常且友好」，「演讲是不会赚钱，不会创造工作，也不会保护工作。」

卡尼以法语向下议院表示：「世界变了，华盛顿也变了。现在的美国几无常态。此乃不争事实。」

卡尼表示，他昨天与川普通话约30分钟，谈及贸易问题。今天稍早他否认在与川普通话时，曾收回他在世界经济论坛的讲话。

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）先前向媒体表示，卡尼在通话中「积极收回」在论坛上的一些不当言论。

卡尼的演讲激怒川普，他告诉卡尼要注意自己的言辞，因为「加拿大靠美国生存」。

卡尼向记者表示：「我要明确表示，我在达沃斯（Davos）所说的，就是我的意思，我也这样告诉总统。」

他并透露，川普是主动打电话给他，通话中还涉及北极安全、乌克兰与委内瑞拉等议题。