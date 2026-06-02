加州州长选举首轮 三强鼎立战况胶着

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（法新社洛杉矶2日电） 美国加利福尼亚州选民今天前往投票所，参加州长选举首轮投票。这场选战呈三强鼎立，争夺两个决选席次。与此同时，美国第二大城洛杉矶市民还投入市长选举第一轮投票。

加州采所谓「丛林初选」（jungle primary）制，不论党籍，所有候选人一同竞争，得票前两名将晋级11月的普选，争取取代因任期届满无法连任的现任州长纽松（Gavin Newsom）。

这个民主党实力深厚、人口达4000万人的大州已经寄出选票给所有登记选民，长长选票上列有60多位候选人。

最新民调显示，目前局势呈三分天下，由前总统拜登的卫生部长贝塞拉（Xavier Becerra）暂居领先。

争夺第2名、力拚11月决选资格的则是民主党籍的思特尔（Tom Steyer）与获总统川普支持的共和党人希尔顿（Steve Hilton）。

亿万富翁避险基金经理人思特尔已经投入超过2亿美元，主打对富人加税、为中产阶级减低水电费用的改革运动。

而英国裔前政治策略家、前福斯新闻频道（Fox News）评论员希尔顿选战主轴将矛头指向牢牢掌控加州权力核心的民主党，强调这些人无法解决现况，因为他们正是制造这些问题的人。

加州问题重重，不管11月由谁胜选，都将面临极其繁重挑战。

洛杉矶选民今天也参与市长选举首轮投票。

现任市长巴斯（Karen Bass）争取连任，面临曾是盟友的左派市议员拉曼（Nithya Raman）和咄咄逼人的右派前实境秀明星普拉特（Spencer Pratt）夹击。

巴斯原本被认为极有希望顺利连任，但她对于去年1月横扫全市的大火束手无策，引发批评。

随后对联邦移民突袭作出有力回应，这帮巴斯在这个极其多元化城市稍微稳住局面，但她依旧处在风险之中，最新民调显示她与拉曼势均力敌。

紧追在后的普拉特则抓紧民众对于大火之后重建计画迟缓、洛城路面坑洞、街友毒品成瘾，以及市政府低效率又受到特殊利益团体操控的不满情绪。