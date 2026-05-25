加州橘郡化学槽危机未解 发现裂缝释压助解危

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（法新社洛杉矶24日电） 美国加州橘郡化学槽外泄危险尚未解除，加州当局今天表示，在储槽发现一道裂缝，这可能有助于释放槽内压力，目前朝着解决问题的正确方向发展。

这起外泄事件地点在洛杉矶东南方的橘郡（Orange County）丛林园市（Garden Grove）；23日储槽开始冒出蒸气，外泄气体扩散到距离迪士尼乐园约5英里的人口稠密区，随后约有4万名居民被下令撤离家园。

橘郡消防局（Orange County Fire Authority）代理局长麦高文（TJ McGovern）昨晚在社群平台X发布影片表示，消防人员靠近储槽检视情况时，发现「储槽有一道裂缝，可能正在释放一部分压力」。

他说：「目前我们尚未完全解决问题，但正朝着正确方向迈出一步。」

当局最初在21日接获通报，目前尚未了解肇因；麦高文并未说明这道裂缝是否与泄漏事件有关。

此一储槽内装有7000加仑（约2.6万公升）的甲基丙烯酸甲酯（methyl methacrylate，简称MMA）。这是一种具挥发性且易燃的液体，主要用于制造塑胶。

消防员昨天警告，储槽温度正在上升，发生灾难性爆炸的疑虑升高。消防人员持续对储槽喷水降温。

橘郡卫生官员22日表示，有必要划设大面积隔离区以防意外发生。

截至今天，疏散的居民仍未获准返家，相关单位已设立避难所来安置民众。

迪士尼乐园表示「园区持续对外开放」，但会密切追踪状况。

美国环境保护署（EPA）表示，这些气体会刺激人体皮肤、眼睛和黏膜，短期或长期的接触，都可能导致呼吸及神经系统异常反应。

橘郡现场救援人员正在设置拦截物体，以防止泄漏物质流入排水道与河道，最后流入大海。（编译：纪锦玲）