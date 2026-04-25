加萨战后首场巴勒斯坦选举 选民投票率低

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（法新社约旦河西岸雷马拉25日电） 约旦河西岸与加萨中部地区的巴勒斯坦人今天陆续展开地方选举。虽然这是加萨战争以来首场投票，但因选择有限且居民完全不抱期待，看不出热络氛围。

根据设于约旦河西岸雷马拉（Ramallah）的选举委员会资料，在以色列占领的约旦河西岸约有150万登记选民，而加萨迪尔巴拉（Deir al-Balah）地区的登记选民则有7万人。

法新社在约旦河西岸艾尔伯拉（El-Bireh）与加萨的迪尔巴拉所见，投票所内已有选务人员就位，巴勒斯坦民众陆续前来投票。

一名法新社记者走访约旦河西岸的投票所时表示，上午的投票率偏低，同时有多位外国的外交人员监票。

选举委员会于上午表示，投票率约为15%。

选票上的名单不是来自巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）所属的世俗民族主义政党法塔（Fatah），就是独立候选人。

选票上没有任何候选者与哈玛斯（Hamas）有关联；哈玛斯目前仍控制近半的加萨走廊。

在大多数城市中，获得法塔支持的候选人会对上独立候选人，而这些独立候选人多来自像巴勒斯坦人民解放阵线（PFLP）等派系。

55岁的伊德（Khalid Eid）在艾尔伯拉投票后说：「我们必须透过选举，每4年看到改变……我们不能改变大环境，但希望能换掉一些人。」

部分有意参选者表示遭限制参与，包括那不鲁斯（Nablus）一名参选者德威卡特（Mohammad Dweikat）。他向法新社表示，选票中的部分候选人在登记期间被关押至结束。

由于缺乏竞争者，那不鲁斯预料将首次迎来女性市长。

巴勒斯坦人选出的市政当局会负责水资源、卫生及地方基础建设等基本服务，但不具制定法律之权。

巴勒斯坦自治政府（PA）因贪腐、停滞及合法性下降而饱受批评。

西方及中东一些捐助国，愈发将对巴勒斯坦自治政府提供的财政及外交援助，与地方治理改革挂钩，尤其是在全国大选长期停滞下。

自2006年以来便未再举行自治政府主席和议会选举，市政当局就成为少数仍在自治政府体制下运作的民主机构之一。

欧盟表示，这次选举是「迈向更广泛民主化及加强地方治理的重要一步，亦符合正在推动的改革进程」。