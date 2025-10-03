加萨战火致4万多人终身伤残 世卫：1/4为儿童

（法新社日内瓦2日电） 联合国世界卫生组织（WHO）今天表示，在以色列对加萨（Gaza）发动的战争中，近4万2000人遭受了「改变一生的伤害」，其中1/4是儿童，伤势包括截肢、头部和脊髓损伤。

世卫组织的最新分析发现，在这场为期两年的冲突中，有1/4的伤者所受伤势严重到将影响他们的余生。

世卫驻巴勒斯坦地区代表皮佩尔科恩（Richard Peeperkorn）在记者会上表示：「他们将需要终身复健。」

根据联合国认为可信的巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）治下加萨地区卫生当局数据，自2023年10月7日哈玛斯对以色列发动致命袭击以来，以色列的报复性攻势已造成超过6万6000名巴勒斯坦人丧生，另有近17万人受伤。

根据世卫组织支持的22个紧急医疗队、加萨卫生当局和其他卫生伙伴的数据，今天发布的报告估计有4万1844人遭受了改变人生的伤势。

报告指出，超过5000人接受了截肢手术，并警告说这个数字可能被「低估」，因为它不包括在医疗机构之外、受伤当下就发生的所谓创伤性截肢。

报告主要作者史克尔顿（Pete Skelton）告诉记者：「儿童似乎特别容易受到截肢的影响。」

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，「最常见的需要复健的伤势是腿部和手臂的爆炸伤」。

他补充说，其他改变人生的伤势包括脊髓损伤、创伤性脑损伤和严重烧伤，并指出「严重的脸部和眼部损伤也很常见，导致严重的损伤和毁容」。

尽管截肢人数众多，加萨目前只有8名义肢装具师来制造和安装义肢。