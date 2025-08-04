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劳资二度谈不拢　波音战机厂劳工罢工行动在即

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（法新社旧金山3日电） 波音公司（Boeing）在美国中西部密苏里州和伊利诺州两座战机组装厂的数以千计工会成员在拒绝资方所提的新合约后，将于明天凌晨展开罢工行动。

国际机械师与航空太空工人协会（IAM）声明指出：「波音工厂的约3200名高级技术IAM工会成员…于2025年8月3日投票否决资方所提新修改的4年期劳动协议。」

工会说：「罢工将于8月4日周一午夜展开。」

航空巨头波音的最初提案包括4年内加薪20%，并增加休假天数，但此提案已于一周前遭到拒绝。波音公司表示，新的提案将加薪幅度提高了一倍。

波音空中优势（Boeing Air Dominance）副总裁兼密苏里州圣路易（St. Louis）工厂总经理吉利安（Dan Gillian）在声明中表示：「我们对员工投票否决这项提案感到失望，这项提案的平均薪资增幅达到40%，也解决了他们对替代工时的主要关切。」

吉利安说：「我们已经做好因应罢工的准备，并全面启动应变计画，以确保未参与罢工的员工能持续为客户提供支持。」

历史悠久的波音自去年来一直深陷危机，原因包括生产品管问题，以及一场为期7周的罢工，导致波音两家主要组装厂陷入瘫痪。

IAM是北美最大工会之一，代表约60万名航空航太、国防、造船、交通运输、医疗保健、制造业等产业成员。（译者：纪锦玲)

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