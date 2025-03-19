匈牙利国会通过法案 禁布达佩斯年度同志游行

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（法新社布达佩斯18日电） 匈牙利国会今天通过法案，目的在禁止举行布达佩斯年度骄傲游行（Pride march，或称同志游行）。

通过的法案规定「禁止举行违反（2021年一项法律）集会」，这项法律禁止向未成年人「宣传和展示」同性恋。

法案涵盖多项修法，包括有关集会权利的法律，法律现在规定唯有「尊重儿童身体、心理和品行正当发展权利」的活动才能举行。违禁活动的主办单位或参与者可能面临最高500欧元（约新台币1.8万元）罚款，警方获准以脸部辨识工具来确认潜在违法者。

匈牙利总理奥班（Viktor Orban）经常批评LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）族群，近年来以「保护儿童」名义逐渐剥夺他们的权利。

这位民族主义领导人在社群平台X上写道：「我们不会让觉醒（woke）意识形态危害我们的孩子。」

数千名群众今晚在首都布达佩斯市中心集会，抗议国会表决，许多人高呼「我们不怕」。

40岁工程师多纳特（Laszlo Donat）告诉法新社，他参加集会是因为「我们在匈牙利已经受够了」，还说现在是时候「恢复民主」，「换掉这个…腐败、流氓、黑手党体制」。

游行主办单位表示，他们不怕禁令，仍计划在6月28日举行第30届布达佩斯骄傲游行活动。