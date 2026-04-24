北京车展登场 中国电动车蓄势待发

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（法新社北京24日电） 全球规模最大汽车展的北京国际汽车展览会今天登场，预料数十万汽车爱好者将涌入中国首都，亲自近距离观赏各种市场上最新款、科技感十足的车型。

福斯、丰田、BMW等国际知名车厂曾一度在中国市场占据主导地位，但近年来市占率逐渐被率先投入电动车革命、并以价格优势陆续崛起的中国本土车企追赶超。

比亚迪、小米与小鹏等中国制造商，如今也走在将人工智慧（AI）软体与自动驾驶技术融合至自家电动车的前沿。

主办方表示，今年北京车展于首都两个相邻场馆举行，总展场面积达38万平方公尺，相当于超过50个足球场规模。

来自海内外数百家车厂超过1400辆车今起登场亮相，展览先对产业人士与媒体开放，4月28日至5月3日开放一般民众参观。

中国国内品牌预期将在自动驾驶、电池充电效能与未来交通等领域推出更具突破性的升级，积极抢攻市场目光。

仅创立十余年的小鹏表示，将展示「机器人与飞行汽车最新进展」，以及一套全新智驾系统。

另一方面，外国车厂则深化与中国本地企业携手合作，以维持在技术更新上的竞争力。

BMW与中国电池制造商宁德时代合作；奥迪则采用华为的驾驶辅助系统；福斯与总部位于广州的小鹏共同开发电动车。

分析圈指出，今年各大车厂也将在SUV等宽敞车型领域积极竞争，锁定追求座位空间与舒适度的消费族群，这已成为汽车市场的新成长动能。

过去几年，车厂纷纷推出以旧换新方案，向消费者祭出高额折扣，鼓励汰旧换新。

白热化的价格战去年让中国官方出面呼吁加强价格监控，致力于健全市场长远竞争规范。

不过分析师认为新面孔丝毫不受影响，过去两年光是中国车厂推出的电动车品牌就超过8个。

中国在电动车领域居于主导，同时由于中东战事推高国际油价，也让更多驾驶转向电动车型，远离燃油车。

车厂现在竞争的重点也包括续航力。

小米执行长雷军近期驾驶全新SU7 Pro纯电车，从北京一路行驶至上海，全程1300公里，历时15小时途中仅充电一次。