北爱尔兰连2夜爆发反移民骚乱 警方出动水炮驱散群众

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（法新社英国格伦戈姆利10日电） 英国北爱尔兰警方今夜动用水炮，驱散连续第2晚聚集的示威群众。此前当局指控极右翼分子利用北爱首府贝尔法斯特持刀攻击事件，透过社群媒体煽动反移民情绪。

法新社报导，警方已加强市区的巡逻。尽管前一晚的主要冲突地点看似平静，仍有数十名男子在部分地区与警方对峙，向警方投掷石块、瓶子等物品，并在马路中央纵火。

警方发布声明称：「有群众聚集并向员警丢掷物品，警方已动用水炮，试图维持公共秩序。」

贝尔法斯特（Belfast）市中心今天接近傍晚时较为冷清，餐厅与商家拉下铁门、学校停课、大众运输停驶。民众担心9日晚间的暴动再度上演。

本月8日，苏丹籍男子阿洛迪德（Hadi Alodid）涉嫌在贝尔法斯特北部持刀攻击40多岁受害男性欧格维（Stephen Ogilvie），造成欧格维颈部与头部重伤。

阿洛迪德今天稍早在贝尔法斯特治安法庭（Belfast magistrates court）出庭，并被裁定羁押，案件延至7月8日再审。这起攻击引发暴力事件，就连苏格兰城市格拉斯哥（Glasgow）也出现反移民暴力示威。

昨晚，贝尔法斯特有蒙面暴徒纵火焚烧民宅与车辆，多个家庭被迫逃离住处。

英国首相施凯尔（Keir Starmer）谴责昨晚的事件「令人震惊且完全无法接受」。

欧格维的家属稍早呼吁各界保持冷静，并示警不要利用这起「可怕悲剧」来「分化社会或煽动敌意」。

家属表示，奥格维虽失去一眼，但目前情况稳定，并指出：「看到昨天北爱尔兰各地因这起事件而爆发的场面，我们深感痛心与愤怒。」

近期英国各地情势原已颇为紧张。上周在英格兰南部，由于警方疑似不当处置1名白人男性大学生遭英籍锡克教男子杀害案，因此引发骚乱。

英国执政党工党主席杜利（Anna Turley）表示，社群平台正在「推波助澜」本次骚乱，且社群平台X老板马斯克（Elon Musk）也是「恶意煽动者」之一。

事发后马斯克曾转发本名为亚克斯里-蓝侬（Stephen Yaxley-Lennon）的极右翼人士罗宾森（Tommy Robinson）的贴文，并写道：「只有不断大声抗议，才会带来改变！」。