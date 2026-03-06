北约：提高防御态势 成功拦截一枚伊朗飞弹

（法新社布鲁塞尔5日电） 北大西洋公约组织（NATO）今天表示，伊朗在中东地区升高攻势，昨天有一枚飞弹瞄准成员国土耳其，北约成功将它拦截；与此同时，北约已加强「弹道飞弹防御态势」。

法新社报导，北约发言人欧唐纳尔（Colonel Martin O’Donnell）透过社群媒体发布声明表示，「昨天…北约提高了弹道飞弹防御态势」。

他指出，在一次大使级会议中，北约32个成员国与司令部一致认为，伊朗对区域「肆无忌惮发动攻击」，而在伊朗的威胁解除之前，北约防御态势应持续保持「高度警戒」水准。

欧唐纳尔证实，就在升高防御态势的同一天，北约成功拦截了一枚瞄准土耳其的飞弹。

他表示：「北约人员侦测到成员国面临一枚弹道飞弹威胁，经确认飞行路径，向陆基和海基飞弹防御系统发出警报，随后将这枚飞弹成功拦截，消除了威胁，整个过程不到10分钟。」

欧唐纳尔在声明中指出，成员国在布鲁塞尔开会时，「再次谴责伊朗针对土耳其的攻击」。

伊朗报复美国和以色列联手攻击，目前整个中东地区许多城市与基础设施，都遭伊朗飞弹和无人机袭击。

土耳其国防部表示，北约防御系统成功拦截「一枚来自伊朗、飞向土耳其的弹道飞弹」，但未进一步说明细节。

北约认定这枚飞弹「瞄准」土耳其，但一名不愿透露姓名的土其官员表示，这枚飞弹原本「瞄准了希腊赛普勒斯（Greek Cyprus）的一处基地，但后来偏离航道」。

欧唐纳尔以安全疑虑为由，拒绝透露更多关于这枚飞弹锁定目标的细节。（编译：纪锦玲）