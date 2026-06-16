北韩大力推广旱稻 外界疑干旱异常严峻

afp_tickers

2 分钟

（法新社首尔16日电） 北韩官媒今天报导，当局正加速推广旱稻种植。这份报导发布前，官方性质的北韩中央通信社（KCNA）4月曾警告，北韩遭遇「异常」且「严峻」的干旱，正采取对策保护农作物。

旱稻依靠灌溉或降雨而非传统水田环境。专家分析，此举反映北韩干旱情况持续严峻，今年粮食生产前景堪忧。

北韩官媒报导，拥有核武的北韩因武器发展计画受到多项制裁，长期面临萎靡的国家经济体制及粮食短缺。

联合国北韩人权问题特别专员萨蒙（Elizabeth Salmon）2月表示，粮食短缺仍是北韩主要人道议题。

韩联社报导，北韩国家电视台上个月报导，北韩西部黄海南道（South Hwanghae Province）各地出现严重干旱。

最新报告显示，这个封闭且贫困的国家干旱情况依旧严峻。

南韩东国大学（Dongguk University)教授金容铉（Kim Yong-hyun，音译）表示，旱稻是水资源匮乏时的替代作物。「如果北韩正在扩大旱稻种植面积，可能代表对今年粮食生产前景有所顾虑」。

研究北韩事务的南韩梨花女子大学教授朴元坤（Park Won-Gon），同意报告中认为北韩干旱「并未改善」的说法。

朴元坤表示，「北韩每年面临约50万至100万吨的粮食短缺」。