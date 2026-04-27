北韩密集试射飞弹 专家：藉全球局势升温强化核吓阻能力

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（法新社首尔27日电） 分析人士指出，在中东战争持续之际，北韩正在加快研发武器的脚步，并在国际规范逐渐失效的全球局势下，巩固其作为核武国家的地位。

根据法新社统计，自美国与以色列2月底联手对伊朗发动攻击以来，北韩已进行5次飞弹试射，其中4次发生在4月，创下自2024年1月以来单月最多纪录。

在此之前，北韩领导人金正恩承诺要强化核武力量。与此同时，平壤也因深化与俄罗斯的关系而获益，并加大对美国盟友南韩的言语攻击。

南韩庆南大学（Kyungnam University）北韩问题专家林乙哲（Lim Eul-chul，音译）指出，这些飞弹试射「似乎是精密战略的一环」，旨在因应美国、俄罗斯与中国之间不断变化的权力动态，同时推进军事升级。

他说：「当前全球安全格局已转变成一个『无法可循的地带』，既有国际规范已不再有效。」

「北韩正利用这个真空……完成其核武库建设。」

平壤谴责美国攻击伊朗是「黑帮式」行径，但外界普遍认为北韩并未向德黑兰提供武器，并刻意避免直接批评美国总统川普。

川普预计下月赴中国出席峰会，外界猜测，川普届时可能与金正恩会面。

韩国统一研究院（Korea Institute for National Unification）分析师洪敏（Hong Min，音译）向法新社表示：「由于这场峰会可能让北韩议题再度受到关注，平壤可能藉机强化其作为不可逆转核武国家的讯息。」

不过，北韩也希望持续传递「其吓阻态势与伊朗截然不同」的讯号。

●核武选项

这波密集飞弹试射始于2月北韩劳动党代表大会之后，洪敏表示，这显示北韩希望在武器能力方面「提前取得显着成果」。

这些试射包含受制裁的弹道飞弹、反舰巡弋飞弹以及集束弹药。

分析人士表示，这些行动展现一定程度的技术进展，以及在核武与常规武器双用途系统上的熟练度有所提升。

林乙哲指出，其中包括北韩具备搭载微型化核弹头的能力，以及透过大量发射压垮敌方拦截网的「饱和攻击」能力。

他说，平壤可能持续进行弹道飞弹试射，从单纯武器研发转向「核武行动常态化」，「平壤认为，在美国被中东局势牵制之际，是北韩加速进攻性吓阻与核武、常规武力并行发展的最佳时机。」

●深化与俄关系

这些发射行动也凸显北韩有意展现俄罗斯对平壤的支持；作为交换，平壤派遣数以千计士兵协助俄军对乌克兰作战，藉此换取俄方提供重要经济与技术援助。

林乙哲说：「这是（北韩）试图证明，在美国与中国施压下，他们仍拥有强大的俄罗斯盟友，等同于让制裁失去效力。」

不过，首尔高丽大学（Korea University）研究北韩问题的俄裔学者特蒂斯基（Fyodor Tertitskiy）认为，这段「友谊」未必能在乌克兰战争结束后持续太久，因为双方关系「几乎完全由这场入侵行动所驱动」。

他说：「（俄罗斯总统）普丁（Vladimir Putin）要的是弹药，对他而言，其他都是次要。」（编译：刘文瑜）