北韩将办国际贸易展 禁止西方网红参加

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（法新社北京7日电） 北韩将在10月举行国际贸易展，一个总部设在中国的旅行业者将带团参加。该业者今天告诉法新社，北韩官方禁止西方网红参加这个旅行团。

法新社报导，在外交上被孤立的北韩最近几个月迎来零星的国际旅行团到访，其中包含数百名在4月参与平壤国际马拉松的选手。

专门承办北韩旅游、总部设在中国的青年先锋旅行社（Young Pioneer Tours）在5日宣布，将带领一个国外旅行团在10月24日至11月1日到北韩旅游。

根据青年先锋旅行社官网发布的资讯，这个旅行团不接受媒体记者、旅游内容创作者或网红。

青年先锋旅行社的共同创办人毕尔德（Rowan Beard）告诉法新社，对于创作者的限制是「北韩方面的特别要求」。

毕尔德说，预计一旦北韩正式重新开放，可能会更严格审查或限制网红和YouTuber参加旅游活动。

他表示，该公司并不清楚平壤何时会重启官方媒体代表团。

青年先锋旅行社规划的行程要价3995欧元，从中国首都北京出发并参加平壤秋季国际贸易博览会（Pyongyang Autumn International Trade Fair），这是北韩规模最大的国际商业展览。

该旅行社表示，参加者将有独一无二的机会参观逾450个展位，包含机械、资讯科技（IT）、能源、制药、消费品与家居用品，平壤商会（Pyongyang Chamber of Commerce）将「为我们举办一场VIP展示会，深入介绍并解析（北韩）经济情势」。

这次行程还包含参观平壤的主要景点，以及5年多以来首次对西方旅客开放的妙香山（Mount Myohyang）。

拥有核武的北韩遭到孤立，在因为COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情而关闭边境前，主要的外国游客和商务客来自于中国。

尽管平壤在疫情后重新开放，但游客数量未见回升，分析人士将这个现象归咎于北京不满北韩明确支持俄罗斯入侵乌克兰。