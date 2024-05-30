北韩朝东海发射数枚飞弹 空飘数百垃圾气球至南韩

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（法新社首尔30日电） 南韩军方表示，北韩今晨同时发射数枚短程弹道飞弹，数小时前，平壤空飘数百个装满垃圾的气球跨越边界至南韩以示惩罚。

南韩合同参谋本部表示，侦测到北韩向朝鲜半岛东部海域发射「疑似约10枚短程弹道飞弹」。

合同参谋本部指出，这些飞弹飞行约350公里，而南韩正与美国和日本一起分析具体情况。

合同参谋本部表示，这次发射是「严重威胁朝鲜半岛和平稳定的挑衅行为」。

日本海上保安厅和首相办公室也证实此事，还说他们正在查实更多资讯。

平壤昨天空飘装满垃圾、卫生纸和疑似动物粪便的气球进入南韩，南韩军方谴责平壤行径「低级」。

北韩领导人金正恩（Kim Jong Un）胞妹金与正（Kim Yo Jong）说，这是向高喊言论自由的「自由民主主义鬼怪」发送的礼物，今后北韩将以数十倍「奉还」南韩方面所散布的秽物。

今天发射飞弹前，北韩27日再度尝试将一枚侦察卫星送入太空轨道，但搭载卫星的新型火箭在飞行途中爆炸，未能成功发射。

北韩当天晚间表示，搭载「万里镜-1-1号」(Malligyong-1-1)侦察卫星的火箭疑因发动机问题，在升空数分钟后发生爆炸。

发射火箭将侦察卫星送入太空轨道一直是金正恩政权的首要目标，北韩去年经历两次失败后，11月宣称已成功达成任务。

北韩27日发射侦察卫星，受到南韩、日本和美国等国际广泛谴责，联合国安全理事会定31日开会商议此事。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）