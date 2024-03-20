北韩秀军武 称已成功测试新型飞弹固态燃料发动机

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（法新社首尔20日电） 平壤官方媒体今天报导，在领导人金正恩监督之下，北韩成功测试「新型中程极音速飞弹」的固态燃料发动机。

据北韩官方媒体中央通信社（KCNA）表示，北韩飞弹管理局昨天在境内西海卫星发射场（Sohae Satellite Launching Ground）执行这次测试。

北韩中央通信社说：「新型中程极音速飞弹固体燃料发动机的地面喷射测试，具有另一项战略价值。」

报导还说，金正恩表示，「这种武器系统的军事战略价值与洲际弹道飞弹（ICBM）一样重要」。

平壤去年底表示，针对中程弹道飞弹（IRBM）新型固态燃料发动机已进行一连串的地面测试。

在平壤发表最新声明的前一天，北韩表示金正恩监督了涉及「新近装备的超大型」多管火箭发射器演习，重点在于「为摧毁敌方首都做好充分准备」。

长期以来，测试技术更先进的固态燃料飞弹一直是金正恩的关键目标。

北韩去年声称已成功测试首枚固态燃料洲际弹道飞弹，这是最大、射程最远的弹道飞弹，并盛赞这是北韩核反击能力的重大突破。

专家表示，与液态燃料武器相比，固态燃料飞弹通常具有更高的操作便利性和安全性。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）