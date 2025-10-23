华府与委内瑞拉紧张升温 美军巴拿马丛林演习

（法新社巴拿马22日电） 美军今天在巴拿马的加勒比海沿岸进行小规模生存与丛林战演习，与此同时美国在委内瑞拉外海集结大批的海军。

艳阳下，十多名美国陆战队员手持突击步枪，在巴拿马运河大西洋入口附近前美军设施薛曼堡（Fort Sherman）基地，模拟突袭一座地堡。

这处基地已成为美国陆战队与巴拿马警察的训练场地，属于今年8月启动的合作计画之一。

巴拿马当局表示，约50名美国陆战队员自10月9日至29日在巴拿马的丛林进行训练，以提升他们在「严苛环境下」作战能力。

巴拿马少校桑塔马利亚（Didier Santamaria）告诉法新社：「这项训练纯粹是为了我们的防卫与保护，目的是打击『组织犯罪与毒品走私』。」

美军上校柯托（Ada Cotto）表示，8月的类似课程「仅专注于生存」，这次演习则「加入了部分战术与丛林追踪技巧」。

这次演习正值美国与委内瑞拉之间紧张局势升温之际。委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）指控华府企图推翻他的政权。

美国已向加勒比地区派遣多艘军舰与数千名士兵。

不过，柯托否认美军这项演习与介入委内瑞拉的计画有关联。在被问到演习是否与委内瑞拉危机有关时，柯托指出：「我们没有在为任何行动进行准备。」