华府向伊拉克下任总理喊话 吁与亲伊朗武装团体切割

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（法新社华盛顿5日电） 美国高阶官员今天表示，华府希望伊拉克下任总理采取「具体行动」，使国家与亲伊朗武装组织保持距离，之后才会考虑恢复资金拨付与安全援助。

伊拉克执政联盟已提名柴迪（Ali al-Zaidi）为下任领导人。由于美国总统川普曾威胁，先前领先的竞争者马里奇（Nouri al-Maliki）若上台，美国将终止所有支持，因此柴迪在获提名后，很快就收到川普的祝贺电话。

但一名不愿具名的美国国务院高阶官员表示，柴迪必须处理这个什叶派占多数的国家中，亲伊朗武装团体与国家之间「模糊的界线」。

在一连串针对美国利益的攻击事件后，华府已暂停支付石油收入款项，并停止安全援助。这些现金支付自2003年美国入侵伊拉克后，一直由纽约联邦准备银行（Federal Reserve Bank of New York）处理。

这名官员表示，若要恢复全面支持，「首要工作是将恐怖分子民兵从所有国家机构中驱逐出去、切断伊拉克预算对他们的资助，并拒绝向这些民兵战士支付薪资」。

他补充道：「这些具体行动才能给予我们信心，并显示对方的思维已有所转变」。

在马里奇看似将成为下任总理时，美国对伊拉克施加了巨大压力。马里奇先前任职期间，因被指控与伊朗什叶派神权政府过于亲近并煽动教派冲突，导致与华府的关系恶化。