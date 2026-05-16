华府和谈未止战火 以色列、真主党相互攻击局势紧绷

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（法新社贝鲁特15日电） 以色列与黎巴嫩特使在华府举行第2天和平谈判之际，以军今天对黎巴嫩南部发动新一波空袭行动，称打击目标为激进组织真主党（Hezbollah），真主党则发射无人机队回击以军军营。

以色列与伊朗支持的真主党战争自4月17日以来虽然已达成停火，但冲突未曾停歇，双方因军事行动已造成数百人死亡，并相互指责违反协议。

联合国驻黎巴嫩人道主义协调员瑞萨（Imran Riza）谴责持续攻击带来「不可接受」的伤亡，强调「外交努力现在提供了一个关键机会，希望终止暴力」。

以色列军方声明指出，「以色列国防军（IDF）已开始打击黎巴嫩南部泰尔（Tyre）地区的真主党基础设施。」

法新社记者报导，当地发生多起空袭，其中两次发生在泰尔市附近。

官方媒体指出，另一起攻击目标为医院附近、由当地非政府组织营运的中心。

黎巴嫩卫生部表示，泰尔地区的空袭至少造成37人受伤，包括6名医护人员、9名女性及4名儿童。

以军已向黎南5个城镇和村庄发出撤离警告，之后又发布新的撤离令，涵盖南部其他5个城镇。

真主党今天表示，他们发射攻击型无人机队打击以色列北部纳哈瑞雅（Nahariya）附近的以军军营。