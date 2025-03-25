华府延长制裁豁免 雪佛龙委内瑞拉业务营运至5月底

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（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普宣布惩罚进口委内瑞拉石油与天然气的国家之际，华府今天同意将能源巨擘雪佛龙（Chevron）终结委国业务的期限延长至5月27日。

美国财政部先前宣布，雪佛龙必须在4月3日之前终结在这个拉丁美洲国家的业务。此举立即威胁到马杜洛（Nicolas Maduro）政府的关键收入来源。

财政部今天宣布将雪佛龙目前的制裁豁免期限延长至5月27日，以确保更有序地结束委国业务。

财政部宣布这项消息前不久，川普在自家社群媒体「真实社群」（Truth Social）发文宣布，计划针对购买委国石油或天然气国家的输美商品课徵25%关税，预计于4月2日生效。

卡拉卡斯（Caracas）批评，这项措施是华府的「新侵略行动」。

根据法新社询问的消息人士，委国今年2月份每天对中国出口50万桶石油，对美国出口24万桶，对印度和西班牙出口7万桶。

「华尔街日报」（Wall Street Journal）上周报导，雪佛龙执行长沃斯（Mike Wirth）已与川普会面，讨论该公司在委国的业务。

报导指出，针对委国的新关税举措可能有助确保一家美国公司继续在该国营运，同时对马杜洛实施经济惩罚，进而迫使他重返谈判桌。