华府行动翻版 川普下令国民兵前往曼菲斯

此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿15日电） 美国总统川普今天下令国民兵前往曼菲斯（Memphis），这是川普打击移民犯罪的最新行动，但批评人士视他这项作法是极权专制。

川普表示，这支特遣部队将是8月派往首都华盛顿部队的「翻版」。他在椭圆形办公室的命令签署仪式上说：「这项行动将包括国民兵、联邦调查局（FBI）等其他联邦机构。」鉴于现在所发生的犯罪事件，此举「非常重要」。

川普还表示：「接下来我们可能会去芝加哥。」

川普声称，在华盛顿和洛杉矶部署部队与执行遣返，已保护这些城市免受移民犯罪侵害，而这也是川普竞选时的主要承诺。

司法部长邦迪（Pam Bondi）表示，联邦机构将复制「非常成功的」华盛顿模式，「让曼菲斯再次安全」。

迄今为止，川普打击犯罪的主要地点，都是民主党执政的城市。

曼菲斯位于田纳西州，居民以黑人占多数，市长是民主党籍，但田纳西州的州长是共和党籍。

川普政府上周在芝加哥启动名为「中途闪击行动」（Operation Midway Blitz）移民执法行动，目的在打击所谓「最恶劣罪犯」。

川普曾多次威胁要派遣国民兵进入芝加哥，并在社群媒体与伊利诺州民主党籍州长普里茨克（JB Pritzker）互相批评。

