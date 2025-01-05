华邮拒刊讽贝佐斯巴结川普漫画 普立兹作者怒辞

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿4日电） 「华盛顿邮报」政治漫画家特尔内斯（Ann Telnaes）表示，她不满自己一幅描绘华邮老板、亿万富豪贝佐斯在美国总统当选人川普面前卑躬屈膝模样的漫画被退稿，已向公司递出辞呈。

特尔内斯（Ann Telnaes）昨天深夜在创作平台Substack发文说，这是她首次「有漫画因为我选择下笔的对象或事物而被退稿」。

她随文上传遭退稿的这幅漫画，当中可看到电商巨擘亚马逊（Amazon）兼华邮老板贝佐斯（Jeff Bezos）、社群平台脸书（Facebook）兼Meta创办人祖克柏（Mark Zuckerberg）等媒体及科技大亨们，在高大的川普面前卑躬屈膝并高捧着钱袋。

画中还看得到代表着迪士尼公司（Disney Company）的米老鼠拜倒在地。迪士尼旗下的美国广播公司新闻网（ABC News）之前因一起川普纽约性虐官司的报导遭川普控告诽谤，不久前已与这位美国总统当选人以1500万美元达成和解。

特尔内斯在贴文中写说，她过去也有作品被退稿，但这是首次因个人「观点」遭拒。

她说：「这扭转了整个局面…对自由媒体来说是危险的。」

对此，报头底下标语为「民主死于黑暗之中」（democracy dies in darkness）的华邮表示，退掉特尔内斯的稿，背后并没有任何「有害势力」。

华邮社论版编辑希普利（David Shipley）在声明中说：「我们才刚发表一个跟这个漫画主题相同的专栏，也排定刊出另一个专栏，而且还是讽刺专栏。」声明说，华邮「唯一的偏见是反对撞稿」。