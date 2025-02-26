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南太平洋岛国万那杜忧心川普气候政策转向

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（法新社雪梨26日电） 万那杜气候变迁部长雷贞瓦努今天表示，美国总统川普二度退出巴黎气候协定，令地势低洼的南太平洋群岛国家万那杜为可能造成的影响忧心忡忡。

约有32万人口的万那杜早就苦于因应自然灾害，肥沃海岸地带更已开始遭到大海蚕食。

川普说气候变迁是一场「骗局」，毫不掩饰他对联合国的鄙视，二度入主白宫后再度让华府退出具指标性意义的巴黎协定（Paris Agreement）。

雷贞瓦努（Ralph Regenvanu）告诉法新社，美国退出国际间对抗气候变迁的奋战，而且冻结对外援助，万那杜对此「不高兴」。

他在访谈中说：「美国新政府有点不诚实地在反对气候变迁说法，可能引发的后果令我们大家忧心忡忡。」

不过他表示，希望万那杜和美国「长久以来的关系」，能让两国「讨论这些问题」。这层关系包括美国第二次世界大战期间最大的南太平洋军事基地就在万那杜。

数据显示，万那杜周围海平面于1990到2010年间每年以6毫米的速度在上升，高于全球平均值。

雷贞瓦努表示，他希望建立类似斐济2023年执行的那种蓝色和绿色债券��场，向投资人募资投入海洋和环境保护计画。

「我们必须解决气候金融问题，才能够取得所需资金来兴建具韧性的基础设施。」

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