南极条约成员国会议广岛登场 重点一次看

afp_tickers

5 分钟

（法新社东京12日电） 南极条约（Antarctic Treaty）成员国会议今天在日本广岛正式登场，重点聚焦于气候变迁与观光活动对这片地球偏远地区日益加剧的环境威胁。法新社整理相关重点一览。

● 什么是南极条约

南极条约于1959年签署，将南极洲定位为科学研究与和平之地，并冻结各国对南极主权的声索。面积1400万平方公里、约为澳洲两倍大的南极洲，蕴含的淡水量达全球约90%。

目前有近60个国家签署南极条约，其中29国在南极共设立约100座基地与设施进行科学研究。缔约国每年都会举行会议讨论相关事务。

根据「各国南极计画管理者理事会」（Council of Managers of National Antarctic Programs,COMNAP）的资料，部分国家插足南极的规模庞大，像美国在南极有7座设施、俄罗斯11座、阿根廷13座、智利14座。

美国总统川普表现出对格陵兰的野心、北极冰层融化后开启地球极北的新海上航道等议题，陆续成为地缘政治焦点，也使得南极的地缘权力平衡渐受关注。

● 会议焦点与分歧

据日本「时事通信社」（Jiji Press）报导，包括美、中、俄等50个国家约400位政府官员与研究人员将参加这次于5月11到21日在广岛举行的第48届南极条约谘商会议（Antarctic Treaty Consultative Meeting）。

担任会议主席的日本外务省官员宇山秀树表示，这次主要议题将包括气候变迁，以及如何处理观光人数增加所带来的环境冲击。

2024至2025年间，前往南极的旅客接近12万人，与会代表将讨论可能的区域或活动限制，以及可能的配额制。宇山在接受朝日新闻访问时坦言，要达成共识「是一困难过程」。

● 皇帝企鹅

世界自然基金会（WWF）呼吁在这次广岛会议将皇帝企鹅列为特别保护物种。国际自然保育联盟（IUCN）上月已将皇帝企鹅列为濒危物种。

皇帝企鹅（Emperor Penguin,体型较国王企鹅更大，是世界最大企鹅）依赖稳定的海冰生存、狩猎与繁殖。所需海冰本质上应是海水冻结稳固而成的平台。但由于温室气体排放导致暖化，海冰每年提早破裂，皇帝企鹅数量也因此大幅下滑。

WWF极地与海洋首席顾问唐尼（Rod Downie）在声明中说：「除非我们现在就采取行动，否则本世纪结束前它们恐将灭绝。」

● 中国积极参与南极事务

中国正持续扩大自身的极地科学能力，在2024年启用第5座南极设施基地后，计划兴建第6座。

北京加强关注南极的时机，适逢美国有意逐步从科研抽身之际。由于2025年的预算删减，美国撤回最后一艘研究船只，成为60年来首次在南冰洋没有破冰船的窘况。

法国极地研究所（French Polar Institute）前所长、研究人员罗佩尔库岱（Yan Ropert-Coudert）表示，美国这种科研收缩甚至延伸到全球性会议。

他说：「参与相关国际会议的代表团规模，已被削减到几乎名存实亡。」